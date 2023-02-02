موعد مباراة الأهلي القادمة فى كأس العالم للأندية أمام سياتل ساوندرز الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:28 مساءً - بدأ فريق الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر، ظهر اليوم، الخميس، الاستعداد لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكى، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، فى مشواره للمنافسة على تحقيق ميدالية جديدة فى مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلى القادمة في كأس العالم للأندية

يلتقى الأهلى مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في السابعة والنصف مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

وأكد مارسيل كولر أن الأهلي حقق ‏هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، ‏التي جمعت الفريقين على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك من خلال الفوز ‏بثلاثة أهداف دون رد وحسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة.‏

وعبر كولر عن تحفظه على الأداء في الشوط الأول، مؤكدًا أن اللاعبين لم يقدموا ‏الأداء المطلوب، وكان هناك بعض المشاكل إلى أن سجل الأهلي هدف التقدم وهو ما منح ‏الفريق الثقة.‏

وأضاف المدير الفني: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بعدم الضغط من ‏الأمام وتحويل الضغط إلى وسط الملعب، لإجبار المنافس على بذل مجهود أكبر وفتح خطوطه ‏مع التحرك السريع هجوميًّا في حال امتلاك الكرة".‏