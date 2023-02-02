المشروع الوطنى للقراءة: 12 مليون مواطن زارونا العام الماضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:28 مساءً - قال هشام السنجرى مدير المشروعات التربوية والمسئول عن المشروع الوطنى للقراءة ، إن المشروع القومى للقراءة هو مشروع وطنى تنموى ثقافى مستدام يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف خلال تصريحاته ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى، أن المشورع يتوافق مع رؤية ورسالة مجموعة من الوزارات منها التعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى بجانب مؤسسة الأزهر الشريف.

وأوضح "السنجري" أن المشروع رباعى الأبعاد، البعد الأول يتعامل مع الطالب المثقف، حيث يحدث تنافس بين الطلاب المثقفين على القراءة.

ولفت المسئول عن المشروع الوطنى للقراءة، إلى أن العام الماضى شهد مشاركة 12 مليون مواطن في المشروع، ومن المقرر أن يشهد هذا العام زيادة في أعداد المقبلين على المشروع.