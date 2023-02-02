التنمية المحلية: منصة «أيادي مصر» تضم 1500 منتج متنوع.. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:27 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن حجم التمويلات بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 4.5 مليار جنيه، حيث ساهم مشروعك خلال شهر يناير 2023 في تنفيذ 203 ألف مشروع، وفرت 2,3 مليون فرصة عمل بقروض 26 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مشروعك" يدعم التنمية الشاملة فى جميع محافظات الجمهورية، من القرى والنجوع والمراكز والمدن والأحياء، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في زيادة المعروض من السلع، لافتا إلى أن منصة أيادي مصر تضم 1500 منتج متنوع.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، محافظة المنيا احتلت الصدارة فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك حتى الآن ، يليها محافظة سوهاج ، ثم البحيرة ، ثم الدقهلية، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تدريب و رفع مهارات العاملين بوحدات "مشروعك" لافتاً إلي أنه يُوجد 260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة.