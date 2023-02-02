وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس STEM

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، لمناقشة انتظام الدراسة فى هذه المدارس، والعمل على حل أى مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.





وأكد الدكتور رضا حجازى، حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية، بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، والتوسع فى هذه المدارس التى تهدف إلى إعداد طلاب قادرين على التصميم والإبداع والابتكار والتفكير العلمى والنقدى، وإكسابهم مهارات التعلم التعاونى.

وأضاف أن ذلك يأتى إلى جانب المشروعات البحثية التى يعدها الطلاب فى مجال الكابستون Capstone، وهى مشروعات ينفذها الطلاب فى موضوعات علمية معينة تخدم المجتمع، وتستهدف التحديات الكبرى التى يواجهها المجتمع المصرى.

واستعرض الاجتماع، مدى جاهزية المدارس الجديدة للمتفوقين، للتشغيل فى الفصل الدراسى الثانى، وجاهزية المعامل، والاستعانة بالمعلمين ذوى الخبرة.

كما ناقش الاجتماع، الإعداد لعقد مشروع دعم مدارس المتفوقين STESSA، ومؤتمر لإنجازات الطلاب ومشروعاتهم ونشر ثقافة نظام التعليم بالمدارس.

يذكر أن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، هى مدارس ثانوية حكومية، يبلغ عددها 19 مدرسة على مستوى الجمهورية، تأسست بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة والفصول الدراسية المجهزة، ومعامل (كيمياء، وفيزياء، وأحياء، وإلكترونيات، ولغات، وهيدروليك، وجيولوجيا، وروبوتيك، وكمبيوتر)، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.

حضر الاجتماع، يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وطارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والدكتورة زينب محمد خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى، واللواء نير حمدى نائب مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة عزيزة خليفة مدير وحدة STEM، والدكتور تامر المصرى مركز البحوث التربوية، وعدد من قيادات الوزارة ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.