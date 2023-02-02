مساعد وزير الخارجية الأسبق: الموضوع الرئيسى لقمة داكار تمويل البنية التحتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 09:30 مساءً - قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، إن مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في قمة داكار مهم للغاية، لأن هذه القمة موضوعها الرئيسى هو تمويل البنية التحتية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، في تصريحات ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي أم سى، أن البنية التحتية هي أحد أهم روافد الرئيسية في برنامج التنمية المستدامة 2063 الخاص بالاتحاد الأفريقي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، أن البنية التحتية هي الأساس في عملية التنمية المستدامة وبدونها لا يمكن أن يكون هناك فرص للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وفرص لتنشيط منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، إلى أن مصر كان لها دور محورى في موضوعات البنية التحتية والموضوعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، موضحا أن رئيس الوزراء أشار في كلمته إلى الخبرات المصرية في هذا المجال.