القباج تتابع أنشطة وزارة التضامن فى معرض الكتاب (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، أنشطة الوزارة المشاركة فى أعمال الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب التى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 6 فبراير الجارى.





وحرصت "القباج" على لقاء الشباب وأسرهم المترددين على جناح وزارة التضامن الاجتماعى، والإطلاع كذلك على تفاعلهم مع الأنشطة المقدمة من جانب برنامج "وعى للتنمية المجتمعية"، وكذلك معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، كما التقت شباب المتطوعين من وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات. وتتضمن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب جناحًا تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التى تقدمها للمواطنين وكذلك الرسائل التى يقدمها برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" من خلال استعراض أفلام قصيرة وفيديوجرافات توعوية ومواد مطبوعة عن القضايا التنموية التى تعمل عليها الوزارة، وتستعرض أنشطة التربية الأسرية الايجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة فنية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلى التطوع ودور الشباب فى رفع الوعى المجتمعى؛ حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع على رقم 1442 للتطوع فى برنامج وعى لتنمية التوعية المجتمعية. كما يتضمن جناح وزارة التضامن استعراض جهود المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذى يعمل على تأهيل المقبلين للزواج، بالإضافة إلى جهود مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2كفاية"، وجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالإضافة إلى معروضات "ديارنا" لعدد من الأسر المنتجة، والتى تتميز كونها جزءًا أصيلًا من التراث وعراقة الصناعة، خصوصًا أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز و14 ألف أسرة منتجة.

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