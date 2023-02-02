التنمية المحلية: متحصلات النظافة لتنظيم المخلفات تؤول لصندوق النظافة الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 08:26 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم مناقشة مقترح صندوق النظافة الجديد للمحافظات، موضحا أنه منذ عام 2020 أصبح هناك قانون لتنظيم المخلفات المصرية ولديه لائحة تنفيذية صدرت عام 2022.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال تصريحاته ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى، أن إحدى آليات تنظيم المخلفات الصلبة يتم من خلال إنشاء إدارة متكاملة للمخلفات البلدية الصلبة في كل محافظة .

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه داخل هذه الإدارة يكون هناك صندوق للنظافة تؤول إليه التحصيلات الخاصة بالنظافة ويتم من خلالها الصرف على الخطة التنفيذية ويتم عملية التمويل والتنفيذ على الأرض .

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه لابد أن يكون هناك إطار مؤسسى يحكم هذا الموضوع .