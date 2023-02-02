الامتحانات ومجموعات الدعم.. وزير التعليم يفصل 7 موضوعات تهم الطالب والمعلم

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، بالصحفيين المتخصصين فى شئون التعليم، لمناقشة عدد من القرارات والإجراءات التى تستهدف انضباط العملية التعليمية مع بدء الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2022/2023، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التى تستدعى تضافر جهود كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة بقطاع التعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازى، حرص الوزارة على هذه اللقاءات الدورية؛ لرفع حالة الوعى المجتمعى بأهم المشروعات التى تقوم بها الوزارة حاليا لتطوير التعليم، وهذا يتأتى من خلال الدور المحورى للإعلام فى تعزيز بناء المؤسسات، وتشكيل وعى المواطن.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور رضا حجازى على أن المدرسة هى المكان الطبيعى للتعليم والتعلم، وفى إطار السعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الطلاب إلى المدارس، اتخذت الوزارة عددا من الآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها:

مسابقة الإدارة المتميزة

أوضح وزير التربية والتعليم إن الوزارة بصدد تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية النموذجية/المتميزة، بهدف خلق حالة تنافسية بين المديريات والإدارات التعليمية وإبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية يتضمن العديد من المحاور التطويرية حتى تصبح نموذجا منفردا يحتذى به فى كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.

وأضاف أن هناك عددا من محاور ومؤشرات التميز المستهدفة لهذه المسابقة ومن بينها: رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الفاعلية التعليمية وبيئة التعليم والتعلم، ومؤشرات خاصة بالتمييز ومن بينها: التوسع الخضرى بالمدارس، واستخدام الطاقة الشمسية، والتحول الرقمى، إضافة إلى مؤشرات خاصة بالقيادة والحوكمة ومأسسة العمل الإدارى بالإدارة.

يوم النشاط

كما أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ 50% لمنظومة يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية فى الفصل الدراسى الأول على مستوى جميع المراحل الدراسية، وسيتم تشغيل نسبة 75% من المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وصولا إلى نسبة 100%، بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوى الجاذب المنوط بالمدرسة.

نتائج الفصل الدراسى الأول

وفيما يخص نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول بصفوف النقل، تطرق الوزير إلى طريقة احتساب درجة الطالب، موضحا أنه وفقا للقرار الوزارى رقم "168" لسنة 2022، يتم احتسابها على النحو التالى: الدرجة الإجمالية من "100" درجة، يخصص منهم "80" درجة للامتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى، بينما يتم توزيع الدرجات المتبقية "20" درجة على النحو التالى: 10 درجات تخصص للدرجة الأعلى لاختبارى الشهر الذين خاضهما الطالب، و"5" درجات تخصص لمواظبة الطالب فى الحضور للمدرسة، و"5" درجات تخصص لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسى، وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه سيتم السماح لمن يرغب فى الاطلاع على الدرجات فى اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وفى إطار الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة، أوضح حجازى أنه صدر القرار الوزارى الخاص بتكليفه رئيسا عاما لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لهذا العام، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والمشرف على إدارة الامتحانات، نائبا لرئيس عام الامتحان، ومحسن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم مشرفا على تنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مشرفا عاما على اللجان الفنية، وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وتابع الوزير:" سيتم إتاحة نموذج استرشادى كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزراة خلال النصف الثانى من العام الدراسى يحاكى امتحان آخر العام، ويقيس نواتج تعلم حقيقية، مؤكدا أنه تم التشديد على أهمية أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، ووضوح ودقة الأسئلة.

مجموعات الدعم

كما أوضح الوزير أنه أصدر القرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم المدرسى، والتى تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك بمقابل مادى مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، منوها إلى أن هناك مجموعة من الضوابط لتنظيم مجموعات الدعم وهى: مجموعات الدعم اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين: "الإعدادية والثانوية العامة"، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتراعى أعداد الطلاب فى مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، ويحدد مدير عام الإدارة التعليمية المختص - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل.

وقال الوزير: "يخصص 80% من عائد مجموعات الدعم لصالح المعلم بعد خصم الضريبة، أما بالنسبة لمقابل الاشتراك بالمجوعات فتبلغ قيمة الحد الأدنى 20 جنيها، والحد الأقصى 80 جنيها لصفوف الشهادات المحلية/ العامة بالمدارس الرسمية، والحد الأدنى 20 جنيها والأقصى 50 جنيها لصفوف النقل، أما بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة "لغات" والخاصة والمعاهد القومية فيبلغ الحد الأدنى 30 جنيها، والحد الأقصى 100 جنيها لصفوف الشهادات المحلية/ العامة، وحد أدنى 30 جنيها، وحد أقصى 60 جنيها لصفوف النقل، على ألا يقل زمن الحصة عن ساعة ونصف، مشيرا إلى أنه سيتم خفض نسبة 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وتابع الوزير أنه من المقرر أن يقوم مدير عام الإدارة التعليمية باختيار عدد من المدارس "3-5" بالإدارة التعليمية، وتشكل لجنة برئاسته؛ لمتابعة كل ما يخص مجموعات الدعم: اختيار القاعات المناسبة حسب الحجم، والموقع الجغرافى، لمراعاة الانتشار الجغرافى المناسب بكل إدارة تعليمية والإعلان والتنظيم، والإشراف على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى المديرية متوافقا مع رغبات الطلاب، ويجوز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتقديم الدعم فى بعض المواد، وتتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسى، ويتم تقييمهم نحو استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها، على ألا تزيد نسبة المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة عن 40% من إجمالى عدد المعلمين المشاركين، وذلك بالنسبة للشهادات المحلية والعامة فقط.

الحفاظ على الهوية القومية بالمدارس الدولية

كما نوه الوزير عن أنه إيمانا من الوزارة بضرورة الحفاظ على الهوية القومية كإحدى الركائز المهمة التى تنمى روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، صدر القرار الوزارى الخاص بالحفاظ على الهوية القومية لطلاب المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، بتكليف الإدارات التعليمية بمتابعة تدريس مواد الهوية القومية - وبخاصة اللغة العربية - لطلاب المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" على أرض مصر، ويتولى موجهو مواد الهوية القومية إعداد امتحانات صفوف النقل لتلك المدارس، بدءا من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2022/ 2023 على أن يظل إعداد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الشهادات "المحلية" على مستوى المديرية، و"العامة" على مستوى الجمهورية، كما هو متبع.

وفى ذات السياق، قال الوزير إن القرار يتضمن أيضا عدم تنفيذ أية أنشطة مدرسية، أو تدريس أية موضوعات تتعارض مع الثقافة المصرية، والهوية الوطنية، وتعظيم الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، والأعياد الدينية المصرية، وعدم الانسياق وراء الاحتفال بالأعياد الغربية، التى لا تتوافق مع عادات المجتمع المصرى، أو العربى، فضلا عن الاهتمام بتحية العلم المصرى بجميع المدارس.

مسابقة الـ30 ألف معلم

كما أعلن الوزير أنه بالنسبة لمسابقة 30 ألف معلم ستتسلم الوزارة اليوم النتيجة النهائية للمسابقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن المقبولين سوف يتم إخضاعهم لتدريب تربية عسكرية لمدة أسبوعين بالجامعات المصرية وفقا للمحافظات التابعين لها، وتدريب تربوى ويتسلم المجتازون لهذه التدريبات العمل فى بداية الفصل الدراسى الثانى.