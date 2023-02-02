سامى فوزى يترأس افتتاح حفل تخرج فريق صنع السلام وحل النزاعات

جدة - نرمين السيد - بدأ اليوم، بكلمة ترحيب من رئيس الأساقفة، قال فيها: نحن فى أشد الحاجة لصنع السلام وحل النزاعات فالسلام من المبادئ الأساسية للإيمان المسيحى إذ إن العنف والكراهية لا تحل بالمثل بل بالمحبة والسلام، حيث قال المسيح فى الموعظة على الجبل: "طوبى لصانعى السلام".

وأضاف رئيس الأساقفة: السلام طبيعة ينعم بها المؤمنين فى داخلهم بالفكر والروح فهو عمل إلهى ومصالحة إذ يعتبر صنع السلام قوة والشخص القوى هو من ينتصر على نفسه ليس على غيره، لذلك أدعو خريجى البرنامج اليوم أن يكونوا أكثر اخلاصا لصنع السلام وحل النزاع.

كما قدم الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى ومدير مركز التفاهم الإسلامى المسيحى، كلمة للحضور عن التدريب والذى انعقد خلال الأيام الماضية وصف فيها المركز ومهامه.

يهدف التدريب إلى تكوين فريق فى منطقة الصعيد لصنع السلام وحل الصراعات بطريقة علمية، حيث درس الحاضرون النصوص الدينية الإسلامية والمسيحية والتى تحث على حل الصراعات وصنع السلام، كما قدموا أمثلة حقيقية من الفتن والصراعات التى تحدث، والصفات الواجب توافرها فى الشخص المصالح.

وألقى الأنبا أرميا الأسقف العام وأمين عام بيت العائلة المصرية، كلمة أشار فيها إلى الالتحام الجيد بين القساوسة والشيوخ فى التدريب على صنع السلام إذ يعتبر السلام هو مفهوم معاكس تماما للحرب فالبشرية تكفلت، وما زالت تتكفل بالكثير من الدماء فى الخسائر والأرواح.

وأضاف: كم فقدت البشرية، وبالرغم أن هناك كثيرا من البشر يحاولون صنع السلام إلا أن هناك عوامل كثيرة، مثل الحرب والجوع والنزاعات السياسية ما زالت تعوق السلام فى العالم، فلا سبيل لنهضة الأمم إلا بنشر السلام.

واحتفى الدكتور الشيخ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بمجهود المركز المسيحى الإسلامى خلال التدريب.

وقال: بالرغم من أن المركز حديث النشأة إلا أنه قدم جملة من التدريبات واللقاءات التى جمعت رجال الدين على أرض الحوار المشترك وخلق حالة من التناغم بين المؤسسات الدينية، والذى بدوره يتصدى لكل الأفكار المتعصبة، وهذا يدل على أهمية التواصل بين المؤسسات للوصول لثقافة السلام والتصالح.

واختتم اليوم بكلمة من فضيلة الشيخ أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة المصرية شكر فيها المركز، وشدد على أهميته من خلال دوره فى الحفاظ على السياج الوطنى وعهد السلام بين الأديان.

وأكد على جهود الدولة المصرية بدورها فى المحافظة على الأمن والسلام فى المنطقة عن طريق فتح سبل التعاون مع المؤسسات الدينية.

تضمن الحفل كلمات الخريجين وآرائهم فى التدريب بالإضافة لتوزيع الشهادات على الخريجين بعضا منهم من الشيوخ والقساوسة.فى .. افتتاح