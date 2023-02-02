مساعد وزير الخارجية يستقبل سفير المهام الخاصة الروسى

شهد اللقاء التطرق إلى التحضيرات الخاصة بالقمة الإفريقية الروسية المقبلة، والتى ستعقد فى مدينة سانت بطرسبرج فى يوليو 2023.
وأشار "أوليج"، إلى تطلعه لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الأفريقية الروسية المقبلة، باعتبار مصر بوابة إفريقيا وكونها دولة كبرى ورائدة فى القارة.
وأشاد بنجاح النسخة الأولى من القمة الإفريقية الروسية والتى عقدت فى مدينة سوتشى الروسية عام 2019، والدور المحورى والفعال الذى قامت به مصر لتدشين النسخة الأولى من القمة، تحت الرئاسة المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسى وبوتين.
من جانبه، صرح السفير أشرف سويلم، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر فيما يخص قضايا القارة، والتطرق إلى العديد من القضايا الدولية المرتبطة بمستقبل العمل متعدد الأطراف، وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسعة مجموعة العشرين لزيادة التمثيل الإفريقى.
يأتى ذلك فضلا عن مناقشة الأوليات التنموية للقارة الإفريقية والتأكيد على أهمية تحقيق أقصى استفادة من مخرجات القمة الإفريقية الروسية، بما ينعكس بالنفع على الجانبين ويحقق المصالح المشتركة.
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