السفير المصرى فى أثينا يلتقى وزير السياحة اليونانى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية فى أثينا، بـ Vassilis Kikilias وزير السياحة اليونانى، حيث تمت مناقشة سبل تطوير وتعزيز أواصر التعاون فى مجال السياحة فى ظل خصوصية العلاقات بين البلدين، أخذًا فى الاعتبار أهمية القطاع السياحى للبلدين، وما يسهم به فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





كما تناول اللقاء التشاور حول سبل تحقيق التكامل فى المجال السياحى، وتنظيم برامج سياحية مشتركة للتصدير للعالم خاصة للسائحين الراغبين فى زيارة مصر واليونان لما تتمتع به الدولتين من مقومات سياحية متميزة. ومن جانبه، أثنى وزير السياحة على العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، واهتمام السائح اليونانى بالحضارة المصرية، وزيارة المعالم السياحية فى مصر، وأهمية تعزيز التعاون السياحى بين البلدين خلال الفترة القادمة. كما، تم مناقشة إمكانية أن يكون عام 2023 هو عام السياحة المصرية اليونانية، تحت شعار " الأكروبوليس - الأهرامات... حضارة مصرية إغريقية ممتدة".

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