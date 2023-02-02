مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يفتتح مكتب تصديقات محافظة البحيرة

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، والدكتورة نهال على بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، مكتب تصديقات محافظة البحيرة.





جاء ذلك بعد تجديد المبنى وتدعيمه بالكوادر البشرية المؤهلة، لتقديم كل الخدمات القنصلية وأعمال التصديقات على كل المستندات فى إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع العبء عن كل المواطنين فى مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. ويأتى الافتتاح فى إطار التنسيق الذى تقوم به وزارة الخارجية مع كل المحافظات لدعم كل مكاتب التصديقات تيسيرا على المواطنين، وذلك فى ضوء ارتفاع أعداد الخدامات القنصلية والتصديقات المقدمة.

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