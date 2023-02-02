حفاظا على الهوية القومية.. قرارات مهمة من وزير التعليم بشأن المدارس الدولية

جدة - نرمين السيد - ونص القرار على تكليف الإدارات التعليمية بمتابعة تدريس مواد الهوية القومية، وبخاصة مادة اللغة العربية، لطلاب المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" على أرض مصر، ويتولى موجهو مواد الهوية القومية إعداد امتحانات صفوف النقل لتلك المدارس، بدءً من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام الدراسى الحالى 2022/2023، على أن يظل إعداد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الشهادات "المحلية" على مستوى المديرية، و"العامة" على مستوى الجمهورية.

كما تضمن القرار عدم تنفيذ أية أنشطة مدرسية، أو أية موضوعات تتعارض مع الثقافة المصرية والهوية الوطنية، وتعظيم الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية، وعدم الانسياق وراء الاحتفال بالأعياد الغربية التى لا تتوافق مع عادات المجتمع المصرى أو العربى، فضلا عن الاهتمام بتحية العلم المصرى بجميع المدارس.