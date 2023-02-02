الخارجية تتابع قضية العثور على جثة مصرى فى إيطاليا

وقالت الخارجية فى بيانها، اليوم الخميس، إنَّ القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى ميلانو تواصلت مع السلطات الإيطالية التى أكدت وقوع الوفاة فى 14 يناير الجارى.
وتواصل القنصلية العامة فى ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات فى الوفاة، كما قام القطاع القنصلى بوزارة الخارجية بالتواصل الفورى مع ذوى المواطن المصرى بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازى لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجار متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفى إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
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