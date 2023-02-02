وزير التعليم: ترحيل امتحانى شهرى فبراير ومارس لمدة أسبوع

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بالعملية التعليمة.

وأوضح الوزير أن هذا القرار ردا على تساؤلات أولياء الأمور، بشأن مواعيد عقد الامتحانات الشهرية خلال الفصل الدراسى الثانى، نظرا لأن الفصل الدراسى يبدأ رسميا بالمدارس يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023.

وقال حجازى، إنه كلف مركز المناهج بتعديل المناهج بما يجعلها تناسب الخطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن هذا التكليف ينطبق على جميع الصفوف بشكل عام والصفين الرابع والخامس الابتدائى بشكل خاص.