جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بالعملية التعليمة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار ردا على تساؤلات أولياء الأمور، بشأن مواعيد عقد الامتحانات الشهرية خلال الفصل الدراسى الثانى، نظرا لأن الفصل الدراسى يبدأ رسميا بالمدارس يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023.
وقال حجازى، إنه كلف مركز المناهج بتعديل المناهج بما يجعلها تناسب الخطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن هذا التكليف ينطبق على جميع الصفوف بشكل عام والصفين الرابع والخامس الابتدائى بشكل خاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: ترحيل امتحانى شهرى فبراير ومارس لمدة أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.