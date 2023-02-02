الرئيس السنغالى: مصر كانت دوما نموذجا متميزا لإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس ماكى سال رئيس جمهورية السنغال، أن مصر كانت دوما نموذجا متميزا لإفريقيا، وفى السنوات الأخيرة حققت مصر نجاحات واسعة فى مجالات البنية الأساسية تضاف إلى جوانب تميزها.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ماكى سال رئيس جمهورية السنغال، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على هامش المشاركة فى "قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسفير خالد عارف، سفير مصر فى داكار، ومن الجانب السنغالى، وزيرة الاقتصاد، ووزير المالية، والمستشار الدبلوماسى لرئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، طلب رئيس السنغال من رئيس الوزراء إبلاغ تحياته الصادقة لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التى تربط مصر والسنغال.

بدوره، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لرئيس السنغال على حسن الاستضافة، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لأخيه الرئيس السنغالى ماكى سال قائلا: "هناك حجم كبير من الود والتقدير يكنه الرئيس السيسى لسيادتكم، فهو يعتبركم أخا عزيزا، ويسعد بالتشاور معكم فى مختلف القضايا التى تهم القارة الإفريقية".

واستعرض رئيس الوزراء جوانب الطفرة التى حققتها مصر فى مجالات البنية التحتية، وفى مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية بشقيها التقليدى والمتجدد، وإنشاء وتطوير الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائى والمونوريل.

وفى هذا السياق، أشار مدبولى إلى وجود مصنعين لتصنيع الجرارات وعربات السكك الحديدية فى مصر، بما فيها الجرارات الكهربائية، وسوف يبدآن فى تغطية احتياجات السوق المصرية ابتداء من العام القادم، كما سيتم تدريجيا تصدير إنتاجهما لدول المنطقة والدول الإفريقية.

وأشاد رئيس الوزراء بسعى الرئيس ماكى سال لإحداث التنمية والتطوير فى السنغال، مؤكدا استعداد مصر لتقديم كل خبراتها وإمكانات شركات الإنشاءات المصرية للمشاركة فى جهود التنمية التى يقودها الرئيس "سال"، من خلال شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص السنغالى، ولذا فقد كان هناك حرص على اصطحاب ممثلى كبرى الشركات المصرية لحضور قمة داكار الثانية.

كما تطرقت المقابلة إلى النجاحات التى حققتها مصر فى إنشاء المدن الجديدة، وكذا الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة، وأبرزها مشروع بنبان الرائد، الذى سبق للرئيس السنغالى تفقده خلال زيارته لمصر فى 2019.

وفى ختام المقابلة، وجه الرئيس ماكى سال الوزراء السنغاليين بالتواصل مع سفير مصر فى داكار، لمتابعة مقترحات وآليات التعاون مع مصر، والقطاع الخاص المصرى، فى مختلف مشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها فى السنغال.