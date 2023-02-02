وزير الصحة: نستهدف زيادة وحدات تشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بصحة الرجل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، بالمؤتمر الـ31 السنوى للجمعية المصرية لأمراض الذكورة، تحت عنوان "تحديث ممارسة أمراض الذكورة الحالية والمستقبلية".

وجه وزير الصحة، الشكر لرئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة الدكتور أشرف حسن، وكل القائمين على أعمال المؤتمر لمجهوداتهم الرامية لتعظيم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فى تخصص أمراض الذكورة.

وأشار الوزير، خلال كلمته إلى أهمية توحيد الأدلة الاسترشادية الخاصة، بأمراض الذكورة فى كل المنشآت الصحية، ضمن البرنامج الوطنى لتطوير وتوحيد الأدلة الاسترشادية لمختلف التخصصات الطبية، والذى تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على استحداث، برامج تثقيفية للصحة الإنجابية، مخصصة لتوعية الرجل من خلال وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الذكورة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حسن، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، حرصه على التعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتعظيم الاهتمام بأمراض الذكورة فى مصر.

كما أشاد بمجهودات وزير الصحة لتطوير العمل ضمن المنظومة الصحية والاهتمام بمختلف المجالات، بما يضمن جودة جميع أنواع الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.