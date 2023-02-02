حجازى: لن يعتد إلا بإجابة الطلاب فى "البابل شيت" بتظلمات الثانوية العامة

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه سيسمح لكل طالب بالتظلم على نتيجته، والاطلاع على ورقة إجابته وكراسة الأسئلة الخاصة به، لكن لن يعتد إلا بالإجابة التى يرصدها الطالب فى ورقة "البابل شيت": "فيه طلبة بيحلوا فى كراسة الأسئلة وبيرجعوا يطلبوا مننا نصحح الأسئلة دى، وده مش هيحصل، التصحيح إلكترونى لورقة البابل شيت فقط وهى التى يعتد بها".
وأكد الوزير أن الوزارة أعدت لامتحانات الثانوية العامة بحيث تكون خالية من الأخطاء، مؤكدا الحرص على مصلحة الطلاب وعدم خسارتهم أى درجة عن طريق الخطأ.
وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، وتنقسم الامتحانات إلى 85% أسئلة مقالية بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء بالنسبة للأسئلة المقالية أو الموضوعية.
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