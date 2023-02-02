القاهرة: تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أراضى نهر النيل فى حى طرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبدالمنعم، اليوم الخميس، تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أراضى نهر النيل فى نطاق حى طرة، تنوعت ما بين ردم بالقطاع المائى للنيل وإزالة غرف خشبية وماكينات لسحب المياه بدون ترخيص بقطعة أرض طرح نهر أمام كنيسة مارجرجس بمنطقة كوتسيكا على مساحة 13 ألف متر مسطح.





جاء ذلك خلال متابعة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لتنفيذ حملات إزالة التعديات على كورنيش النيل وأراضى طرح النهر، حفاظا على المال العام بنطاق حى طرة، فى ظل حرص المنطقة الجنوبية على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، وعدم التهاون مع أية حالة تعد، ومن خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى، وفقا لتعليمات محافظ القاهرة خالد عبد العال.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى نهر النيل، ورصد كل أشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها فى مهدها.

وفى نفس السياق، وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية وكل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والأحياء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة، والتصدى لكل اشكال التعديات فى المهد وتشديد أعمال التأمين والحراسة لها إلى جانب الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والمخالفات والتعامل الفورى معها.

وفى سياق آخر، تابعت نائب المحافظ، حملة نظافة موسعة بمدخل شق الثعبان؛ حيث تم رفع كل التراكمات والمخلفات وتجريد الشارع، وذلك تنفيذا لكل التوجيهات بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدى اليوم للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين، والقضاء على أية ظواهر سلبية فى الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية والشوارع الداخلية.