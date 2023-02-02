استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك وبلوزداد يوم 10 فبراير بدورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 06:30 مساءً - يستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك و بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أرسل وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهئية استاد القاهرة خطاب إلى نادي الزمالك يخطرهم فيه بالموافقة على استضافة المباراة

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.

من ناحية أخرى تنتعش خزينة نادى الزمالك بأموال صفقة إمام عاشور الذى رحل عن الفريق الأبيض للاحتراف الخارجى داخل نادى ميتلاند الدنماركى، ليمنح مردود الصفقة مسئولو النادى الأبيض مرونة مالية لحل الأزمات وصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واشترط مسئولو نادى الزمالك الحصول على مقابل صفقة إمام عاشور على دفعة واحدة، وتقترب قيمتها 100 مليون جنيه مصرى، الأمر الذى وافق عليه مسئولو النادى الدنماركى، بتحويل المبالغ المادية إلى خزينة النادى الأبيض بدون تقسيط.