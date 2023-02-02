وزير التعليم: تعديل مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، أنه بالنسبة للإعاقات الذهنية، تكون 100% من أسئلة امحتاناتهم موضوعية "اختيار من متعدد"، أما باقى الإعاقات، فتمثل أسئلة الاختيار من متعدد نسبة 85% من الامتحان، وتخصص الـ15% المتبقية للأسئلة المقالية.

وتابع بأنه تم تشكيل لجنة بالمركز القومى للمناهج، لمراجعة وتطوير مناهج المكفوفين بما يتلائم مع طبيعتهم.