تفاعل جماهيرى مع عروض الأراجوز فى اليوم الثامن لمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة قطاع صندوق التنمية الثقافية بعدد من العروض الفنية والترفيهية لرواد المعرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى.
تأتى مشاركة الصندوق بالبرنامج الفنى، فى إطار حرص الصندوق على التعريف بعناصر التراث الثقافى، والتى تعبر عن الهوية المصرية.
وانطلقت فعاليات المعرض فى دورته 54 تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".، والتى تستمر حتى 6 فبراير الجارى، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلانى شخصية معرض الطفل.
ويشارك فى المعرض هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
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