مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لتعليم فن المكرمية

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز جسور الثقافى، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لتعليم فن المكرمية، تقدمها مارتينا لوثر على مدى 3 أيام، بدءا من اليوم وحتى الرابع من شهر فبراير الجارى، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.





تتضمن الورشة التعرف على كل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية والأدوات المطلوبة، وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يأخذها معه بعد الورشة. يذكر أن رؤية المركز هى بناء جسور من المحبة، والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

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