وزير التربية والتعليم يعلن ضوابط تنظيم مجموعات الدعم الدراسى

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال مؤتمر صحفى، حرص الوزارة على رفع حالة الوعى المجتمعى بأهم المشروعات التى تقوم بها الوزارة حاليا لتطوير التعليم، وهذا يتأتى من خلال الدور المحورى للإعلام فى تعزيز بناء المؤسسات، وتشكيل وعى المواطن.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن المدرسة هى المكان الطبيعى للتعليم والتعلم، وفى إطار السعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الطلاب إلى المدارس.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددا من الآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تنظيم الوزارة لمسابقة الإدارة التعليمية النموذجية/ المتميزة، والتى تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين المديريات والإدارات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية يتضمن العديد من المحاور التطويرية حتى تصبح نموذجا منفردا يحتذى به فى كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.

وتابع أن هناك عددا من محاور ومؤشرات التميز المستهدفة لهذه المسابقة ومن بينها، رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الفاعلية التعليمية وبيئة التعليم والتعلم، ومؤشرات خاصة بالتمييز ومن بينها التوسع الخضرى بالمدارس، واستخدام الطاقة الشمسية، والتحول الرقمى، ومؤشرات خاصة بالقيادة والحوكمة ومأسسة العمل الإدارى بالإدارة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ 50% لمنظومة يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية فى الفصل الدراسى الأول على مستوى جميع المراحل الدراسية، وسيتم تشغيل نسبة 75% من المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وصولا إلى نسبة 100%، بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوى الجاذب المنوط بالمدرسة.

وفيما يخص نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول بصفوف النقل، تطرق الوزير إلى طريقة احتساب درجة الطالب، موضحا أنه وفقا للقرار الوزارى رقم (168) لسنة 2022، يتم احتسابها على النحو التالى: الدرجة الإجمالية من (100) درجة، يخصص منهم (80) درجة للامتحان التحريرى لنهاية الفصل الدراسى.

يأتى ذلك إلى جانب توزيع الدرجات المتبقية (20) درجة على النحو التالى: 10 درجات تخصص للدرجة الأعلى لاختبارى الشهر الذين خاضهما الطالب، و(5) درجات تخصص لمواظبة الطالب فى الحضور للمدرسة، و(5) درجات تخصص لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسى، وفى هذا الصدد.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم السماح لمن يرغب فى الاطلاع على الدرجات فى اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس.

وأوضح أنه أصدر قرارا خاصا بتكليف الوزير رئيسا عاما لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لهذا العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والمشرف على إدارة الامتحانات - نائبا لرئيس عام الامتحان.

جاء ذلك إلى جانب محسن عبد العزيز - رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم مشرفا على تنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، والدكتور رمضان محمد رمضان - مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى - مشرفا عاما على اللجان الفنية، وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وواصل الوزير: سيتم إتاحة نموذج استرشادى كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزراة خلال النصف الثانى من العام الدراسى يحاكى امتحان آخر العام، ويقيس نواتج تعلم حقيقية.

وأكد أنه تم التشديد على أهمية أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، ووضوح ودقة الأسئلة.

وأوضح أنه صدر القرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم المدرسى والتى تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك مقابل مادى مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

ونوه بأن هناك مجموعة من الضوابط لتنظيم مجموعات الدعم وهى: مجموعات الدعم اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين: الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتراعى أعداد الطلاب فى مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، ويحدد مدير عام الإدارة التعليمية المختص - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل.

وقال: يخصص 80% من عائد مجموعات الدعم لصالح المعلم بعد خصم الضريبة، أما بالنسبة لمقابل الاشتراك بالمجوعات فتبلغ قيمة الحد الأدنى 20 جنيها، والحد الأقصى 80 جنيها لصفوف الشهادات المحلية/ العامة بالمدارس الرسمية، والحد الأدنى 20 جنيها والأقصى 50 جنيها لصفوف النقل.

واستكمل: أما بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة "لغات" والخاصة والمعاهد القومية فيبلغ الحد الأدنى 30 جنيها، والحد الأقصى 100 جنيها لصفوف الشهادات المحلية/ العامة، وحد أدنى 30 جنيها، وحد أقصى 60 جنيها لصفوف النقل، على ألا يقل زمن الحصة عن ساعة ونصف.

وأشار إلى أنه سيتم خفض نسبة 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وتابع أنه من المقرر أن يقوم مدير عام الإدارة التعليمية باختيار عدد من المدارس (3-5) بالإدارة التعليمية، وتشكل لجنة برئاسته؛ لمتابعة كل ما يخص مجموعات الدعم: اختيار القاعات المناسبة حسب الحجم، والموقع الجغرافى؛ لمراعاة الانتشار الجغرافى المناسب بكل إدارة تعليمية والإعلان والتنظيم، والإشراف على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى المديرية متوافقا مع رغبات الطلاب.

واستطرد: كما يجوز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتقديم الدعم فى بعض المواد، وتتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسى، ويتم تقييمهم نحو استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها، على ألا تزيد نسبة المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة على 40% من إجمالى عدد المعلمين المشاركين، وذلك بالنسبة للشهادات المحلية والعامة فقط.

كما نوه الوزير بأنه إيمانا من الوزارة بضرورة الحفاظ على الهوية القومية كإحدى الركائز المهمة التى تنمى روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، صدر القرار الوزارى الخاص بالحفاظ على الهوية القومية لطلاب المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، بتكليف الإدارات التعليمية بمتابعة تدريس مواد الهوية القومية - وبخاصة اللغة العربية - لطلاب المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على أرض مصر.

وأضاف: ويتولى موجهو مواد الهوية القومية إعداد امتحانات صفوف النقل لتلك المدارس، بدءا من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2022/ 2023 على أن يظل إعداد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الشهادات (المحلية) على مستوى المديرية، و(العامة) على مستوى الجمهورية، كما هو متبع.

وفى ذات السياق، قال الوزير، إن القرار يتضمن أيضا عدم تنفيذ أية أنشطة مدرسية، أو تدريس أية موضوعات تتعارض مع الثقافة المصرية، والهوية الوطنية، وتعظيم الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، والأعياد الدينية المصرية، وعدم الانسياق وراء الاحتفال بالأعياد الغربية، التى لا تتوافق مع عادات المجتمع المصرى، أو العربى، فضلا عن الاهتمام بتحية العلم المصرى بجميع المدارس.

وأعلن الوزير، أنه بالنسبة لمسابقة 30 ألف معلم ستتسلم الوزارة اليوم النتيجة النهائية للمسابقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن المقبولين سوف يتم إخضاعهم لتدريب تربية عسكرية لمدة أسبوعين بالجامعات المصرية وفقا للمحافظات التابعين لها، وتدريب تربوى ويتسلم المجتازون لهذه التدريبات العمل فى بداية الفصل الدراسى الثانى.