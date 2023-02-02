وزير الزراعة يطمئن على توافر السلع بالمنافذ (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، زيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.





القصير وجه المسؤولين عن منظومة المنافذ ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرًا لثقة المستهلك فى السلع المعروضة فى المنافذ. واستمع الوزير إلى آراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التى تقدمها الوزارة واستمرار ضخها فى منافذها. الجدير بالذكر، أنَّ وزارة الزراعة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين فى جميع المحافظات بأسعار مخفضة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.

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