وزير الصحة يبحث مع سفير اليابان ووفد «الجايكا» سبل التعاون فى القطاع (صور)

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار مع السفير اليابانى لدى مصر أوكا هيروشى، والوفد المرافق له من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار -فى بيان اليوم الخميس- إن الاجتماع تناول استعراض مجالات التعاون القائم بين الجانب المصرى واليابانى بعدد من مشروعات القطاع الصحى ومنها تعاون (جايكا) لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل فى إدارة المستشفيات وجودة الخدمات وسلامة المرضى، واستعرض الجانب اليابانى عددا من الشركات اليابانية العاملة فى القطاع الصحى فى مصر.

وأضاف أن الوزير توجه بالشكر للسفير اليابانى للدعم المقدم للقطاع الصحى خلال مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم اليابان بسيارات مزودة بسلاسل التبريد لنقل اللقاحات والأمصال.

وتابع أنه تمت مناقشة سبل التعاون التكنولوجى لدعم المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة من خلال تقنيات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات بذلك المجال وذلك بمقرها الجديد بمدينة بدر.

وواصل أن الاجتماع تناول أيضا سبل التعاون بمجال الأشعة الخاصة بفحص وتشخيص سرطان الثدى، ودعا الوزير الوفد اليابانى لزيارة مستشفى دار السلام "هرمل" للتعرف على خطوات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

ولفت إلى أنه الجانبان بحثا سبل التعاون لدعم المركز المصرى لمكافحة الأمراض والأوبئة (CDC) عن طريق تبادل الزيارات بين الخبراء لدعم القدرات الخاصة بالكشف عن الأمراض المعدية والاستعدادات لمواجهة الجوائح، حيث أوضح الوزير أهمية التواصل بين الدول وتبادل الخبرات لمواجهة أى الجوائح.

كما تناول وزير الصحة، فرص دعم مشروع تطوير العمل بوحدات الرعاية الأساسية من خلال تطوير القدرات والتجهيزات الخاصة بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسنان وغيرها، ودعم مبادرات تنظيم الأسرة.

من جانبه، أعرب السفير اليابانى لدى مصر عن سعادته بعلاقات التعاون الممتدة والمثمرة مع مصر الممتدة على مدى السنوات الماضية فى مختلف المجالات، ومنها المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى (حياة كريمة) وبقطاعى التعليم والصحة من خلال وحدات الرعاية الصحية.

وأكد استعداده الكامل لمواصلة الدعم فى مشروعات القطاع الصحى المختلفة، بالإضافة إلى تبادل ونقل الخبرات بين المتخصصين والبرامج التدريبية فى القطاع الصحى.