حياة كريمة بالقليوبية.. مستشفى مركزى جديد بمليار جنيه فى شبين القناطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 05:26 مساءً - تواصل مبادرة حياة كريمة مشروعاتها فى كل ربوع مصر، فالمبادرة الرئاسية أقامت العديد من المشروعات المتنوعة فى محافظة القليوبية، وتحديدًا فى مركز شبين القناطر، والذى يضم 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة بإجمالى 770 مشروعا بتكلفة بلغت 7.1 مليار جنيه تقريبا.

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزى الجديد على مساحة 16 ألف متر بتكلفة مليار جنيه، وتابع أعمال إنشاء 3 كبارى على المصارف والترع لتسهيل حركة المواطنين بالقرى، وتفقد كوبرى الشوبك والكردود بعرب الصوالحة وكوبرى البحر الشبينى بمنشية الكرام، وتم الانتهاء منها بنسبة 100% ، وبلغت تكلفة الكبارى 12 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أيضا أعمال إنشاء محطة معالجة منشأة الكرام بزمام عرب الصوالحة على مساحة 3 أفدنة لخدمة عدد من القرى وهى :"تل بنى تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيرى - كفر الشرفا - منشأة الكرام"، وجارٍ الآن إنشاء أحواض الترسيب ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة إلى 75%.