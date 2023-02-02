وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 05:25 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً اليوم 2 فبراير الجاري من "يوانيس كاسوليديس" وزير خارجية قبرص، حيث تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطوراً نوعياً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها بما يعود بالمنفعة والمصلحة على شعبى البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلديّن، وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، وتم الاتفاق علي مواصلة التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.