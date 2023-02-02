أبو الغيط يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الإيطالى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، وفدًا من مجلس الشيوخ الإيطالى برئاسة ستيفانيا كراكسى رئيسة لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالمجلس والذى يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.





وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط رحب بزيارة بالوفد الإيطالى لمقر الجامعة، وأشار إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة بين المنطقة العربية وإيطاليا وذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية التى تربط الجانبين فى العديد من المجالات، مستعرضًا العلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليًا على المستوى الرسمى والشعبى وآليات التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف "رشدى" أنَّ الوفد اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا، فى حين استعرضت رئيسة الوفد رؤية بلادها تجاه عدد من القضايا الدولية والاقليمية، مشيدة بعلاقات إيطاليا بالدول العربية، ومؤكدةً على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات على الأصعدة وحرصهم على توسيع رقعة التعاون السياسى والاقتصادى مع الجانب العربى.

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