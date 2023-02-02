أبرز المعلومات عن الدكتور أحمد طه بعد تعيينه رئيسا لهيئة الاعتماد والرقابة

جدة - نرمين السيد - الدكتور أحمد طه، هو استشارى جراحه الأوعية الدموية والقدم السكرى، ورئيس أقسام الجراحة بطب قصر العينى، تولى منصب نائب مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى خلال عامى 2016 و2017.





عين الدكتور أحمد مديرا للمستشفى فى عامى 2018 و2019، وشهدت فترة توليه إدارة مستشفى الفرنساوى تطويرا كبيرا، فيما تقدمه المستشفى من خدمات، حيث انشأ وطور عددا كبيرا من الوحدات العلاجية المتخصصة.

تمثل تطوير المستشفى فى وحدة السياحة العلاجية، ووحدة علاج السكر ومضاعفاته، ووحدة طب الفم والأسنان، ووحدة فحوصات القلب والاوعية الدموية، ووحدة صحة المرأة، ووحدة تحضير العلاج الكيماوى ووحدة علاج الألم.

كما أجرى تجديدا شاملا لغرف العمليات ولكل الرعايات المركزة وعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لها، والتى افتتحها الدكتور محمد عثمان الخشت فى نوفمبر 2018، كما شهدت هذه الفترة أيضا شراء العديد من الأجهزة الطبية التى ساهمت فى احداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى

ساهم الدكتور أحمد طه، خلال توليه منصب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، مع فريق الإدارة فى مشروع تطوير مستشفى الطوارئ والاستقبال، والذى أصبح جاهزا للافتتاح فى خلال أيام.

يأتى ذلك إلى جانب تنفيذ خطة جامعة القاهرة فى إدارة أزمة كورونا فى جميع مستشفيات الجامعة، حيث خصص مستشفى قصر العينى الفرنساوى وحولها إلى مستشفى عزل، ووفر فوجا من الكوادر الطبية والإدارية والأجهزة والمستلزمات اللازمة للتشغيل، والتى جاء جزء كبير منها من خلال قيادة حملة للتبرعات من اهل الخير ومنظمات المجتمع المدنى.

استطاع الدكتور أحمد طه، تطوير مستشفى الأمراض الباطنية وتحويلها أيضا لمستشفى عزل، وحققت مستشفيات جامعة القاهرة للعزل نسب شفاء للمرضى تفوق ما تحقق على المستوى الدولى.