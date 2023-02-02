وفد أوروبي يزور عددا من مشروعات مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 04:28 مساءً - تفقد وفدا من الاتحاد الأوروبي عددا من المشروعات التى تدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعمار غزة.

وثمن مسؤول أوروبي في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" المبادرة المصرية، قائلا: "المبادرة المصرية مساهمة قوية جدا وفعالة فى صالح الارتقاء بالبنية التحتية، وسعداء أن نرى مصر تشارك بفعالية في عملية إعمار غزة".

وتضم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، 3 مدن بعدد 117 عمارة و5550 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء طريق كورنيش البحر والعديد من المحال التجارية والمساجد والمراكز الثقافية والمرافق العامة في القطاع.