تأكيد مصرى - قبرصى على أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية تلقى اتصالا اليوم الخميس، من يوانيس كاسوليديس، وزير خارجية قبرص، تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، التى شهدت تطورا نوعيا كبيرا خلال السنوات الماضية.





وأوضح المتحدث، أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها بما يعود بالمنفعة والمصلحة على شعبى البلدين. وأشار إلى أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأواصر الصداقة التى تجمع بينهما، وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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