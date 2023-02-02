بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم (445) لسنة 2023، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد طه، لمدة 4 سنوات مقبلة، اعتبارا من الأول من شهر فبراير لعام 2023.





وضم تشكيل مجلس الإدارة كلا من: - الدكتورة/ آية محمد نصار على جمعة - نائبا لرئيس الهيئة - الدكتور/ السيد السيد محمد العقدة - خبير فى المجالات الطبى - الدكتورة/ مهى محمود فهيم التحيوى - الدكتورة/ ايمان محمد الشحات احمد - الدكتور/ وائل محمود حسام الدين السيد - الدكتورة/ ولاء عبد اللطيف إبراهيم صادق - الدكتور/ خالد محمود الشحات محمد عمران

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