غلق كلى لمنزل كوبرى فيصل باتجاه شارع السودان لمدة 3 أيام

ونوهت المحافظة -فى بيان اليوم الخميس، بأن الغلق يبدأ من غد الجمعة، حتى الساعة الخامسة صباح الأحد المقبل، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا فقط.
وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات أمام الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.
وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لإجراء التحويلات المرورية التالية:-
أولا.. القادم من ميدان الجيزة..
- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولا حتى شارع سيد أبو الخير
- السير يمينا بشارع سيد ابو الخير وصولا حتى شارع الملك فيصل.
ثانيا: القادم من شارع السودان:-
حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولا لشارع الأهرام
السير يمينا بشارع الأهرام وصولا حتى شارع سيد أبو الخير.
السير يمينا بشارع سيد ابو الخير وصولا حتى شارع الملك فيصل.
ونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الارشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.
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