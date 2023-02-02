فندق هيلتون اسكندرية كورنيش يتوج بشهادة ” 2023 Traveller’s Review” من موقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 03:29 مساءً - فى انجاز جديد يضاف الى التقديرات التى حصل عليها فندق هيلتون اسكندرية كورنيش فقد توج بشهادة " 2023 Traveller’s Review" من موقع Booking.com و يحصد هذه الجائزة الفنادق التي تتميز بالإستمرارية في منح الرواد بالتجارب المميزة التي تفوق توقعاتهم و ذلك بعد حصول الفندق على تعليقات وتقييمات النزلاء الرائعة علي محرك الحجز Booking.com، و الذى يعد أكبر منصة للسفر والحجز علي مستوي العالم حيث تلقي تصنيفات إيجابية من المسافرين و التي تسمح لنا بالتعرف علي الشركات التي تهتم فعلياً بملاحظات العملاء بما يضمن للمسافرين إختيار أفضل للأماكن المصنفة للإقامة.

تمنح جائزة "Traveller’s Review” لأماكن الإقامة والمعالم السياحية الموجودة في جميع أنحاء العالم والتي تقدم باستمرار تجربة جيدة للنزلاء.

وصرح أحمد صدقي مدير عام فندق هيلتون الإسكندرية كورنيش: “نسعي دائماً لتنمية و الإرتقاء بالفندق للحفاظ عليه في أفخم مستوى و أيضاً ضمان ان يقوم فريق العمل بتقديم ارقى مستويات الخدمة حرصا علي ضمان رضاء واستماع كافة النزلاء والرواد بالإقامة و التجربة المتميزة التى نحرص جميعا على الارتقاء بها للاستمرار على القمة فى المجال الفندقى على مستوى العالم مما يعكس التطور فى هذا المجال فى الدولة المصرية.