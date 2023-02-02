مقترح لائحة صندوق النظافة الجديد بالمحافظات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح تفاصيل مقترح لائحة صندوق النظافة الجديد، والذى تناقشه وزارة التنمية المحلية كمقترح استرشادى للاستفادة منه بباقى المحافظات.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بعموم المحافظات بهدف تطوير منظومة المخلفات ووقف التدهور البيئى والصحى وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بالمنظومة وتحسين المظهر الحضارى فى أنحاء الجمهورية تزامنا مع الجمهورية الجديدة واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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