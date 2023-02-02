وزير التعليم: لن يكون هناك لجان «أولاد أكابر» بامتحانات الثانوية هذا العام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن يكون هناك وجود لمصطلح "لجان أولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات من شأنها مواجهة ومنع الغش.





وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، أن أزمة ما يعرف بلجان "أولاد الأكابر"، تتمثل فى لجوء بعض الطلاب للتحويل للجان بعينها لتحويلها إلى بؤر للغش الجماعى، ولهذا قررت الوزارة منح التحويلات سواء لمدارس خاصة أو حكومية، إلا بعد أخذ موافقة لجنة مركزية بوزارة التربية والتعليم: "يعنى مثلا لو ولى أمر ضابط، وتم نقله يمكنه التحويل لابنه المقيد بالثانوية العامة، غير كدا هيتم رفض أى تحويل فيه شبهة". وشدد حجازى، على أن أى مخالفة أو تجاوز فى هذه التعليمات، سيتم تحويل المسؤولين عنها للتحقيق. وأشار إلى أن الوزارة بدأت اختيار المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة مبكرا، تمهيدا لتدريبهم على ضبط اللجات وتفتيش الطلاب وحسن إدارة العملية الامتحانية.

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