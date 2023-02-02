سقوط عصابة سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - وجرى تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم 7 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة – الأقصر"، تخصص نشاطه فـى سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتيى أمن "البحيرة – الأقصر"، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، و9 وقائع أخرى مماثلة بدائرة المركز، وجرى بإرشادهم ضبط 148 لوح طاقة شمسية تقدر قيمتها بحوالى "مليون و480 ألف جنيه" ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وسيارتين "ربع نقل" ومركبة "توك توك" المستخدمين فـى نشاطهم الإجرامى. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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