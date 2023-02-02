وزير الطيران يشيد بكفاءة الكوادر البشرية فى مصر للطيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 02:25 مساءً - خلال مشاركته في حلقة نقاشية بورشة العمل لدراسة تطوير الهندسة المالية للشركة القابضة لمصر للطيران،، أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني أن قطاع الطيران المدني يزخر بالكفاءات والكوادر البشرية المتميزة .. معرباً عن تقديره وسعادته بالمناقشات البناءة التي دارت خلال ورشة العمل المُشكلة برئاسة السيد المحاسب/ لؤى أمين المستشار المالى لوزير الطيران ،، مشيراً إلى وجود كفاءات عالية الخبرة بالشركة الوطنية تبشر بمستقبل مشرق ملئ بالطموحات والأفكار المثمرة التي تسهم في الإرتقاء والنهوض بصناعة الطيران المدني المصري .