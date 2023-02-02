انطلاق الدورة الأولى للتربية العسكرية بجامعة الملك سلمان الدولية للعام الدراسي 2022/2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 02:25 مساءً - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية مشاركة طلاب الجامعات في دورات التربية العسكرية لتأهيل الطلاب وتعزيز السمات الشخصية والمهنية لديهم، وزيادة قدراتهم على الالتزام والانضباط، بالإضافة إلى تهيئة الطلاب بدنيًا ونفسيًا وكذلك تنمية روح الولاء والانتماء تجاه الوطن.

وفي هذا الإطار، أكد د. أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، انطلاق فعاليات الدورة الأولى للتربية العسكرية بمقر الجامعة بمدن الطور ورأس سدر، والتي تُقام خلال الفترة من 28 يناير الماضي وحتى 9 فبراير الجاري وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي للعام الجامعي الحالي.

وبلغ عدد الطلاب الذين شاركوا في هذه الدورة أكثر من 700 طالب من جميع فروع الجامعة، وقد أبرز الطلاب اجتهادهم والتزامهم وتحقيق الانضباط الذاتي لهم خلال فعاليات هذه الدورة.

جدير بالذكر أن اجتياز دورة التربية العسكرية يعُد شرطًا لتخرج الطلاب، حيث يستطيع كل طالب الالتحاق بأحد الدورات التي تعقدها الجامعة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري؛ والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام والانضباط روح الانتماء والولاء لديهم تجاه وطنهم.