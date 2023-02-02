مدبولى: نستعد لتنفيذ مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار لتوفير 5 ملايين فرصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 02:25 مساءً - أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن خالص امتنانه وشكره لدولة السنغال لتنظيم الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا"، مضيفا: "أنقل لكم تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان يتمنى أن يكون معنا اليوم.

قال مدبولى خلال كلمته بقمة "تمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا" المنعقدة بالسنغال، نيابة عن الرئيس السيسى، أن هذا المؤتمر يبين الأهمية التى نوليها جميعا لتنمية فى القارة الأفريقية، فضلا عن التحديات التى تواجهها القارة السمراء، مشددًا على أن مصر تولى اهتمام كبيرًا لقضايا التنمية فى مختلف المجالات بالتعاون مع البنك الدولى".

أشار رئيس الوزراء إلى بعض المشروعات الخاصة بالتنمية فى القارة الأفريقية، مستشهدا بمشروع الربط النهرى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مضيفا بالقول: هى جهود مبذولة فى هذا الإطار وقد قامت مصر بعقد اجتماعا وزاريًا على أعلى مستوى لمناقشة هذا المشروع".

أكد رئيس الحكومة أن الدول الأفريقية بحاجة إلى دعم خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، كاشفًا عن أن مصر تستعد لاستقطاب الخبرات المختلفة وتنفيذ مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار بالرغم من الصعوبات التى تواجهها، من أجل توفير وخلق فرص عمل تتجاوز 5 ملايين فرصة تتمثل فى مشروعات ضخمة.

شدد مدبولى على أن القارة الأفريقية مليئة بالكفاءات فى مختلف المجالات، داعيا لأن تكون القارة السمراء محورا لاهتمام العالم.