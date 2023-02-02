إدراج القطارات المكيفة وال VIP و التالجو على موقع الحجز الاكترونى بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 02:25 مساءً - استكمالاً لعملية اعادة التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموقع الالكترونى الخاص بحجز تذاكر السفر تعلن الهيئة عن ادراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة وال VIP و التالجو على موقع الحجز الالكترونى وذلك بعد انطلاقه بشكله الجديد حيث تم إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداءاً من سفر يوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2023 على أن يتم إداراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية تباعاً .

وجدير بالذكر ان موقع الحجز الالكترونى قد بدء انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى وتؤكد الهيئة بأن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ 14 يوماً .

الموقع الالكترونى الخاص بحجز التذاكر :

https://www.enr.gov.eg/Ar/

رقم الشكاوى و خدمة العملاء : 19468