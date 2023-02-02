مؤسسة ”حياة كريمة” تنظم ندوة توعوية بالكلية البحرية بالإسكندرية للتعريف بالمشروع القومي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 02:25 مساءً - نظمت مؤسسة "حياة كريمة" ندوة توعوية داخل مقر الكلية البحرية بمحافظة الاسكندرية، بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي" بين شباب الجامعات.

وقد شارك في الندوة الأستاذه ندى خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد مسعد مدير إدارة الفاعليات الميدانية بالمؤسسة، حيث تحدثا عن أهداف المشروع القومي حياة كريمة ومحاوره والموقف التنفيذي للمشروعات داخل القرى.

كما تناولت الندوة التعريف بمؤسسة "حياة كريمة" كونها المظلة الرسمية للشباب المتطوع بالمشروع القومي حياه كريمة، وكذلك عرض لأهم المبادرات التي أطلقتها المؤسسة.

وقد حضر الندوة أكثر من ٤٠٠ طالب من طلاب الكلية البحرية بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يذكر أن هذه الندوات تستهدف التوعية والتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لشباب الجامعات، وتعريفهم بالجهود التنموية المبذولة على الأرض، وتزامنًا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تاتي المؤسسة كأحد مؤسسيه.