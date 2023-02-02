خلال يناير.. قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهرى فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهرى فى تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذى سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.





وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضى بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 21.5%.

كما بلغت إجمالى الحمولات الصافية 123.5 مليون طن مقابل 106.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضى بفارق 17.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 16.3%

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر يناير من العام الميلادى الحالى حققت زيادة كبيرة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر يناير من العام الجارى 802 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضى بفارق 256 مليون دولار.

وأوضح الفريق ربيع، أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2023 رصدت ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول بزيادة هى الأكبر من نوعها لتسجل أعلى معدل عبور شهرى لناقلات البترول بعبور 677 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية لها بإجمالى حمولات صافية قدرها 34.5 مليون طن.

كما ارتفعت معدلات عبور سفن الصب بنسبة 17.1% وحاملات السيارات بنسبة 16.3% مقارنة بمعدلات عبورها خلال شهر يناير من العام الماضى وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة فى كسب ثقة المجتمع الملاحى، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة فى صناعة النقل البحرى.

وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات غير المسبوقة التى تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة تأتى نتاجا لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحى التى انتهجتها الهيئة على مدار السنوات الماضية حيث نجحت قناة السويس الجديدة فى تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمى لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا، لافتا فى هذا الصدد إلى استمرار البناء على هذا الإنجاز من خلال العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى الذى سيتيح زيادة عامل الأمان الملاحى فى ذلك القطاع بنسبة 28%.

فى سياق متصل، كانت حركة الملاحة بالقناة قد سجلت خلال شهر يناير الماضى، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث ارتفع متوسط العبور اليومى لـ 70 سفينة، كما سجل يوم الجمعة الموافق 20 يناير أعلى معدل إيراد يومى فى تاريخ القناة بلغ 37.4 مليون دولار.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الخميس، عبور 74 سفينة بإجمالى حمولات صافية 4.5 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت القناة أمس الأربعاء، 68 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 3.7 مليون طن من الاتجاهين دون التأثر بسوء الأحوال الجوية أو بالعطل الفنى الذى حدث فى توجيه ماكينات ناقلة الغاز الطبيعى المسال GRACE EMILIA خلال عبورها للقناة، حيث تم تسيير الملاحة بانتظام وقطر السفينة بقاطرات الهيئة حتى منطقة البحيرات الكبرى حيث تنتظر توقيع الكشف الفنى الكامل من خلال فريق الإنقاذ وغطاسين الهيئة عليها قبل استكمال رحلتها إلى أسبانيا.