إدراج القطارات المكيفة والـVIP والتالجو على موقع الحجز الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - حيث يتم إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداء من سفر يوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2023 على أن يتم إدراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية تباعا. جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى قد بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وتؤكد الهيئة بأن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ 14 يوما، والحجز من هنا

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