زمن الحصة والأسعار.. تفاصيل تفعيل مجموعات الدعم بالمدارس

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إن الهدف من مجموعات الدعم مساعدة الطلاب على تحقيق أداء دراسى أفضل، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بسبب أسعار الدروس الخصوصية، لكنها ليست بديلا لدور المدرسة فى العملية التعليمية، ولن يجبر أى طالب على الاشتراك فيها.

وأوضح حجازى، إنه بالنسبة للشهادات العامة (الإعدادية والثانوية) يتم تنظيم مجموعات الدعم على مستوى كل إدارة تعليمية، بحيث يتم اختيار 3 أو 5 مدارس مناسبة لتقديم المجموعات واستقبال الطلاب فيها.

وعن الأسعار، قال الوزير إنها تبدأ من 20 جنيها كحد أدنى وحتى 80 جنيها حد أقصى مقابل الحصة الواحدة، لطلاب المدارس الرسمية (عربى)، و30 جنيها كحد أدنى و100 جنيه حد اقصى مقابل الحصة الواحدة لطلاب مدارس اللغات.

ولفت إلى أن الحصة لن يقل زمنها عن ساعة ونصف، ويمكن للطلاب اختيار معلم للمادة سواء من داخل الإدارة التعليمية او خارجها او حتى خارج التربية والتعليم.

وتابع حجازى أنه فى حال إجماع الطلاب على معلم لا يعمل بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو لا يحمل مؤهلا تربويا لكنه مجتهدا، تتولى الوزارة تدريبه تربويا.

أما بالنسبة لصفوف النقل فتعقد حصص مجموعات الدعم داخل المدارس، وتتراوح الأسعار بين 20 و50 جنيها للحصة لطلاب المدارس الرسمية (عربى) و30 و60 جنيها مقابل الحصة لطلاب مدارس اللغات.

وكشف حجازى أن 15% من حصيلة مجموعات الدعم تذهب لوزارة المالية، والنسبة المتبقية يعاد تقسيمها بحيث يحصل المعلم على 80% منها، ويوزع الباقى على بنود أخرى مثل: نقابة المعلمين وتشغيل وصيانة قاعات الدرس وغير ذلك.

ولفت إلى أن مجالس الأمناء والأباء والمعلمين ومدير الإدارة التعليمية وبموافقة مدير المديرية، يتولون تحديد سعر الحصة فى ضوء الحدود الدنيا والقصوى التى حددتها الوزارة، وتتولى لجان من التوجيه المالى والإدارى الإشراف على مجموعات الدعم.

وقال حجازى إنه سيتم تخفيض نسبة 50% من قيمة الحصة بمجموعات الدعم لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والأيتام وأبنلء الشهداء والمصابين بعجز كلى.

وشدد حجازى على أن مجموعات الدعم لن تغنى عن دور المدرسة ومن حق اى طالب طلب المساعدة من المعلمين خلال اليوم الدراسى.