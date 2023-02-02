محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ اعمال القافلة الطبية لأهالينا في شمال سيناء في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 01:27 مساءً - تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحه ، بدعم المجتمع المدنى خاصه القرى والمدن الاكثر احتياجا بمحافظه شمال سيناء من خلال تنفيذ العديد من القوافل الصحيه والمبادرات .

وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين قيادات الجيش الثاني الميداني ومحافظة الدقهلية في كافة المجالات لخدمة المواطنين.

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ اعمال القافلة الطبية لأهالينا في محافظة شمال سيناء في يومها الخامس علي التوالي والتي تضم افضل الأطباء في مختلف التخصصات بمشاركة مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالدقهلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأوضح " مختار " أن أعمال القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي ( 450) مواطن في جميع التخصصات الطبية ( الأوعية الدموية - الباطنة العامة - الحميات - الأطفال - النساء والتوليد - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجلدية - الجراحة العامة - الرمد - العلاج الطبيعي - عمليات صغري - التحاليل الطبيه - الاشعه بكافة أنواعها ) .

وثمن " المحافظ " جهود قيادات الجيش الثاني الميداني لتعاونهم المستمر مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الدقهلية من أجل تقديم وتلبية كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة .

والجدير بالذكر أن القافلة الطبية التي تقوم محافظة الدقهليه بتنظيمها في شمال سيناء بالتعاون مع قيادات الجيش الثاني الميداني ، يتم تنفيذها علي مدار أسبوع خلال الفترة من 28 يناير حتي 2 فبراير ، وتضم أكثر من ( 86 ) طبيب وفنى تمريض ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى فى نطاق مدينه بئر العبد والقرى المحيطة بها ، والثانيه فى نطاق مدينه العريش والشيخ زويد ورفح والقرى المحيطة بها .

يشرف علي أعمال القافلة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، والدكتوره عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي ، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية.