مسابقة جديدة.. وزير التعليم يعلن موعد تسليم المعلمين الجدد لعملهم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تتسلم نتائج الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم (رياض أطفال ومعلم فصل)، اليوم الخميس، من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لبدء أعمال التدريب وتسلم العمل.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم. وأضاف الوزير، أن المقبولين بالمسابقة، يبدأ تدريبهم بالجامعات حيث يحصلون على تدريب (تربية عسكرية) لمدة أسبوعين، ثم تدريبا تربويا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام. وأكد الوزير أن المعلمين الجدد يتسلمون عملهم بمحافظاتهم بنهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى، أو الأسبوع الثانى على أقصى تقدير. وتابع الوزير، أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سيعلن عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم جديدة فى أقرب وقت.

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