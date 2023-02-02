نموذج تدريبى على امتحانات الثانوية العامة بعد عودة الدراسة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الفنى، إن الوزارة ستتيح نموذجا تدريبيا كاملا على امتحانات الثانوية العامة، خلال الأسبوع الثانى من الفصل الدراسى الثانى.





جاء هذا خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم. وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023. وأضاف الوزير أن النموذج التدريبى سيكون مطابقا لمواصفات امتحان نهاية العام حتى يتدرب الطلاب جيدا على فنيات الامتحان، مؤكدا أن أسئلة امتحانات نهاية العام ستكون مناسبة للوقت المخصص للإجابة وتقيس نواتج التعليم الحقيقية. وتنقسم امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية قصيرة. أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة، فقال الوزير إنه سيتم إعلانه خلال شهر.

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