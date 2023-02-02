الرخصة الذهبية للمستثمر.. انتهى عصر البيروقراطية فى مصر (إنفوجراف)



جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس الأربعاء، إن الرخصة الذهبية تصدر فى شكل كارت ذكى، مسجل عليه كل البيانات الخاصة بتلك الرخصة لتشجيع القطاع الخاص على الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية للمجالات الجديرة بهذه الملفات.

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